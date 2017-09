Lo ultiman cuando se disponía a comprar carne para el almuerzo

Se llamaba José René Silva Trujillo, de 30 años, dedicado netamente al comercio. Se encontraba en la calle 71-A, de Nueva Vía, comprando carne, cuando lo ultimaron dos sospechosos a pie. Se presume que el móvil del homicidio sea por venganza, bajo la modalidad de sicariato.

Poco más de la 1:00 de la tarde, la víctima saldría de su casa, como todos los días, a la carnicería El gordo Tony, en Nueva Vía. Se disponía a pedirle al trabajador su habitual pedido, cuando de espaldas fue sorprendido por los sicarios que le apagaron la vida, con una ráfaga de cinco disparos entre la cabeza y la espalda. José René no volvería a casa con la carne para el almuerzo de él y su esposa. Los antisociales se retirarían de la misma manera que llegaron.

Su padre, José Silva, hermético con la noticia, acudió al sitio con el hermano del difunto, Eduardo Silva, de 29 años, quien no podía creer la noticia. Gritaba: “Pero ¿por qué?, ¿qué pasó? No entiendo por qué sucedió”, con desesperación se volcó a los brazos del fallecido, no se despegó ni un segundo del cadáver. El papá envuelto en lágrimas dijo: “Él no era muy bien visto por la gente, pero tampoco tenía enemigos como para esto”.

De inmediato, llegaron los funcionarios del Cicpc, que realizaron las experticias pertinentes, sospechando que el móvil más claro sería la venganza. Se supo por testimonios dados por algunos vecinos del sector Nueva Vía, que el infortunado se encontraba con un “amigo” en el momento del homicidio, quien luego de los disparos miró en el suelo el cadáver y salió corriendo, se desconoce el paradero y la identidad del acompañante.

Se rumoraba entre la multitud que colmaba los alrededores de la carnicería, que el comerciante no era una persona “mala”, que no sabían por qué había sucedido esto, esperando así, se encuentren a los autores de este hecho que ha conmocionado el lugar y a la familia Silva.

El cadáver lo trasladó el Cicpc hasta la morgue de Maracaibo.