“Le decíamos María Sonrisa porque siempre reflejaba alegría”: amigos de María Gracia

En la segunda calle de Villa Luchadores Bolivarianos, en el municipio San Francisco, se realiza a esta hora los actos fúnebres de la joven María Gracia Reyes San Juan, de 18 años, quien fue hallada enterrada en una jardinera en el barrio San Sebastián la mañana de este martes.

Una multitud entre allegados, familiares, amigos, compañeros y profesores de la Universidad del Zulia (LUZ) se acercó al lugar para dar el sentido pésame a los deudos de la joven que murió en manos de Metid Salim Yousra y su hijo Hachem Saim Ballam.

En la sala de la residencia estaba el ataúd sellado con un dibujo, que mostraba una mano entregando una flor, encima una cruz de flores rojas y rosadas, en ambos lados dos retratos que realizaron sus compañeros desde que empezaron su incesante búsqueda.

Nathaly y Grey Torres, hermanas mayores de María Gracia, se daban consuelo. Estaban aún en shock, no podían asimilar lo que había ocurrido con su consanguinea. Una niña tan pura y servicial, como ellas la recuerdan. “Es un dolor muy grande los que nos pasó, estamos muy dolidos”, aseveró una de las hermanas.

En el frente de la vivienda se mezclaron familiares, allegados, compañeros de clases y profesores que la vieron desenvolverse en lo que más le gustaba: las artes. “Era una artista, dejó un legado porque a su corta edad se destacó mucho en sus obras. Desde el lunes se decretan tres días de duelo por la lamentable partida de nuestra estudiante”, declaró Hugo Barboza, decano de la Facultad Experimental de Arte de LUZ.

La joven que tenía un promedio sobresaliente de 18 puntos era muy disciplinada y constante dijeron los profesores que acudieron a sus actos fúnebres. “Tenía muchos proyectos de vida, acudía a eventos con la escuela, le faltaban solo dos años para graduarse con tan solo 18 años, era muy inteligente”, destacó Morelis Gonzalo, profesora de lenguaje y comunicación.

“Le decíamos María Sonrisa porque siempre reflejaba alegría, nunca la veíamos brava y mucho menos peleando. Siempre estaba feliz y muy sonriente”, detalló Violeta Castro, una de sus compañeras de aula.

La Facultad Experimental de Arte tiene planeado hacer una exposición con obras de la autoría de María Gracia para rendirle un sentido honor.

María Gracia vivía en el barrio Estrella del Sur, vía a Perijá, dos de sus hermanos que convivieron con ella aseguraron que era una joven sana y dedicada a sus estudios. “Le gustaba mucho lo que hacía”, detalló Leonardo Torres Sanjuan.

Sus últimos días

Se pudo conocer que la autopsia reveló que María Gracia murió un día después de su desaparición. Se estima que el primer día del plagio el árabe junto a su hijo abusaron de ella para posteriormente estrangularla con un cable.

A pesar de que los dos implicados fueron abatidos los allegados de la joven estiman que aún hay cabos sueltos porque no se explican porque el Cicpc no dio con el cuerpo en el primer allanamiento a la vivienda. “Desde el 5 de marzo teníamos las fotos de los árabes, no queríamos hacerlo público para no entorpecer las averiguaciones, pero ya hubo un momento que no se aguantó más la presión y se decidió mostrar las fotografías”, expresó el allegado a la familia que prefirió guardar su identidad.