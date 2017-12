Incautan en Honduras cocaína que salió del Zulia

De Maracaibo salió un buque con 1.300 kilos de cocaína líquida, camuflada en grasa industrial, decomisada por la Policía Nacional de Honduras, en Puerto Cortés, al norte de ese país centroamericano. Así lo dio a conocer la agencia de noticias EFE.

“Los barriles con la cocaína fueron enviados desde la ciudad de Maracaibo (Venezuela) por la empresa Suministros y Logística”, publicó EFE, de acuerdo con declaraciones de portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Jair Meza.

Agentes de la Policía de Fronteras iniciaron inspecciones el 22 de noviembre. La intervención de Medicina Forense fue clave para hallar la droga.

La droga tiene un valor de 25,3 millones de dólares, recalcó la agencia noticiosa. La incautación se efectuó en la Empresa Nacional Portuaria, detalló el jefe policial hondureño. Señaló que el alijo de cocaína líquida estaba escondido en 40 barriles de grasa especial para maquinaria industrial y de acuerdo con la Policía constituye “la primera incautación” de droga en ese estado en la historia del país centroamericano.

La investigación que culminó en el decomiso de la droga, comenzó el pasado 17 de noviembre, cuando atracó en Puerto Cortés el buque de bandera venezolana Danae C, cita EFE. Las autoridades hondureñas no han logrado establecer a quién iba dirigida la sustancia; no hay detenido.