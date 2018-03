Hermana de María Gracia: “Estos dos secuestradores tienen que estar presos”

Desesperada ante la desinformación oficial sobre el paradero de María Gracia Reyes San Juan, la joven estudiante de Artes Plásticas de LUZ que ya suma 26 días desaparecida, Nathaly Torres , una de sus hermanas mayores, divulgó en su cuenta de Facebook las fotos de Matid Salim Yousra y Hacherk Yousra, señalados como los principales responsables del secuestro de su familiar, y pidió ayuda a los zulianos para localizarlos.

“Buenos días estos dos secuestradores tienen que estar presos son los causantes de que mi hermana María Reyes este desaparecida por favor rueden la noticia hay que hacer justicia”, colgó en su red social este sábado 24 de marzo, a las 7:30 de la noche.

La mujer se ha dedicado a esclarecer el misterioso caso desde aquel 1 de marzo, cuando María Gracia fue vista por última vez por sus padres y compañeros de clases.

“La policía no ha respondido al caso de mi hermana rápidamente, por eso decidí publicar en mi Facebook las fotos del árabe y su hijo. Mi intención es que la gente en la calle los conozca, que si ven sus caras avisen a la policía y aporten datos de dónde están, porque son ellos los que tienen a mi hermana”, reveló con firmeza Nathaly.

Sobre Matid Salim Yousra señaló que “él es un abusador sexual, en el 2012 violó a una joven de 22 años, y como pudo logró escapar de donde la tenía secuestrada. No entiendo por qué si ya en la policía saben de sus antecedentes, aun no han podido dar con su paradero”. Precisó que hasta el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue llevado el vehículo marca Century, color dorado, que Salim utilizaba para trabajar como taxista y que le iba a comprar a un amigo, pero como no le pagó el dinero, el negocio no se concretó.

“Ella es una chica centrada y muy responsable, jamás se escaparía de la casa”, sentenció Torres.

La familia Reyes San Juan exige a las autoridades que se agilice el proceso de investigación de la joven estudiante, ya que dentro de cinco días cumplirá un mes de haber sido secuestrada y son pocas las respuestas que han recibido por parte de los cuerpos policiales.