Familiares denuncian “secuestro” de una mujer en el Conas

Mercedes y Marivel Cañamo Prado, madre y tía de Rusmeri del Rosario Pineda Cañamo, detenida desde el pasado mes de abril por el plagio de Ana Isabel Soto, de 72 años, progenitora del grandeliga zuliano Elías Díaz, denunciaron en Versión Final a Rafael Guzmán Rivas, jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional en el Zulia, por el desacato de una orden judicial que establece la libertad de quien es madre de un niño de tres años.

“A nuestra hija la tiene secuestrada el Conas”, aseguró Mercedes Cañamo Prado. “Ha sido sometida a una injusta investigación desde abril. La vincularon con el secuestro de Ana Isabel Soto, pero se determinó que no tiene responsabilidad penal en los terribles hechos en los que la involucraron”, refirió y mostró una copia de la boleta de notificación de una medida cautelar sustitutiva emanada por el Tribunal Quinto de Control del Circuito Penal del Estado Zulia para la liberación de Rusmeri.

Desde el jueves hasta hoy (domingo a las 3.00 de la tarde, estuvimos al frente al comando del Conas Zulia, en Ciudad Lossada, y lo que hacen allá es burlarse y maltratarnos. El Jefe del Conas se dio el tupé de decir que él manda en su comando y la jueza en su tribunal. Que él no le va a dar la libertad a Rusmeri por instrucciones de Caracas. No sabemos a quién se refiere. No sabemos quién protege a los verdaderos autores del secuestro de la mamá del pelotero, denunció.

El jueves 8 de noviembre, según la copia del documento legal, el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a cargo de su titular, María Eugenia Peñaloza Sangronis, le otorgó una medida cautelar menos gravosa a Rumeri, “y desde ese momento y hasta el día de hoy el Comandante del Conas la tiene secuestrada en sus instalaciones al no darle cumplimiento al mandato judicial de la jueza”, completó su tía.

Ambas denuncian que Guzmán Rivas recibiría presiones por parte de la presidenta del Circuito, Vanderella Andrade y autoridades a nivel nacional para que cambie sin conocimiento de causa la decisión que Peñaloza Sangronis tomó con respecto a la medida cautelar. “Eso es un desacato judicial, no desobediencia. Hay una orden judicial emanada de un tribunal de la república y del juez natural que le instruye y obliga al militar Guzmán a practicar la libertad de nuestra hija Rusmeri del Rosario”.

Las familiares aseguran que reciben información confusa y preocupante de parte de los militares del Conas. “Nos dicen que ella no está en el calabozo sino en resguardo, en un sitio totalmente distinto y que ellos le están prestando toda la colaboración necesaria, pero que no la liberarán hasta que Guzmán Rivas firme la boleta de libertad. Cosa a la que él se niega”.

Intuyen que el “secuestro” se debe a que Rusmeri tuvo una relación fugaz con Erick David Parra Mendoza, conocido como Yeico Meleán, cuando éste era efectivo de la GNB. De esa relación nació un niño. “Ese niño cumplió tres años y no pudo tener a su mamá consigo, y menos a su papá, quien nunca lo ha visto. Rusmeri y Erick tienen casi dos años sin verse. Es bueno que se sepa que esa relación que terminó hace poco más de 2 años y seis meses no compromete la responsabilidad de Rusmeri como autora del delito que se le quiso atribuir. Rusmeri no es responsable de los actos de Yeico. Mal pudieran atribuirle hechos que a él se le atribuyen”, insiste su mamá.

Su tía Maribel cree que en Conas usan a Rusmeri para presionar a Yeico para que se entregue. “Y esto no es una película del viejo oeste. El Gobierno debe buscarlo a él. Para que responda por los actos. Hemos sido maltratados por personal de tropa y oficiales de un organismo que se supone funciona para luchar contra el secuestro y la extorsión y en vez de eso actúan en desacato”.

Por último pidieron a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la intervención del Circuito Judicial Penal del Zulia. “Vanderella Andrade nos ha maltratado. Hemos buscado múltiples vías para que actúe y haga valer el Estado de derecho, pero nunca está en palacio y nunca nos da solución. Notamos al contrario que asume posición a favor del jefe del Conas. Está provocando un conflicto de poderes entre el poder judicial y el poder militar”.