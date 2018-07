Familiares del “Monstruo de Santa Rosa” denuncian que tiene tuberculosis

Familiares de Manuel Espinoza, apodado el “Monstruo de Santa Rosa”, denuncian que el presidiario se infectó de tuberculosis en el retén de Cabimas donde está recluido por haber asesinado a sus tres hijastros y a su mujer el pasado 6 de septiembre de 2015.

Los allegados de Espinoza manifestaron que el hombre necesita que lo lleven a un centro de salud. Sus dolientes piden a las autoridades del recinto que lo trasladen de inmediato a un hospital para que determinen si es tuberculosis lo que padece.

Tras varias llamadas que ha recibido su familia en Valera es que han tenido conocimiento de su estado de salud. Destacan que el “Monstruo de Santa Rosa” no está aislado y que ha rebajado unos 30 kilos. Desde hace más de 15 días no lo visitan por no contar con suficiente efectivo para pagar alrededor de un millón 500 mil bolívares solo en traslado.

Manuel Espinoza purga una condena de 30 años por el homicidio de su mujer y tres hijos. Hecho que conmocionó al Zulia en el año 2015.

Por el asesinato de Greily Ortega, de 25 años; Yusbany Hernández, de 7; Manuel Hernández, de 6; y Miguel Ortega, de 9, “El Monstruo” fue acusado de feminicidio agravado y violencia sexual.

Luego de escabullirse de las autoridades, por algún tiempo, finalmente fue capturado en el estado Bolívar por estar implicado en un feminicidio ocurrido el 31 de octubre del 2016. Le arrebató la vida a la docente jubilada, Crisálida Contreras, de 82 años.