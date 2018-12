FAES asesinó a dos niños cuando montaban un pesebre en Caracas

Sin mediar palabras los uniformados desenfundaron el arma y dispararon contra los menores de edad que vivían en el kilómetro cero de la carretera Panamericana, que conecta Caracas con Los Teques, según reseña NTN24.

Testigos, que intentaron defender a los jóvenes de 16 y 13 años, afirman que se confundieron. En el lugar dos menores de edad resultaron heridos, pero sus familiares informaron que se encuentran fuera de peligro.

Familiares y vecinos cerraron las calles de la Panamericana para exigir que se haga justicia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Estaban mis hijos poniendo el nacimiento y de repente llegaron ellos echando tiros. Los niños decían no señor yo no he salido de aquí, yo estoy haciendo el nacimiento con mi tía y de todas maneras le dieron un tiro”, dijo entre lágrimas María Lourdes Parda, abuela de las víctima a NTN24.

“Hagan justicia Dios mío, ellos no se metían con nadie”, pidió Parda.

El tío de las víctimas, un sargento mayor de la Fuerza Armada Nacional, detalló que los uniformados llegaron violentamente al sitio, los niños decían que no eran a quienes buscaban y un uniformado le dio una patada, acto seguido le propinó un disparó en el pecho. Al ver que continuaba hablando le disparó en la boca.

Los funcionarios y el civil fueron aprehendidos luego del terrible suceso. Los familiares exigen que no salgan de prisión.