Estrangulan a vigilante dentro de un preescolar en Tierra Negra

Cuatro días tenían sin saber de Francisco González, de 47 años. Sus familiares decidieron viajar desde el municipio Mara hasta Maracaibo para buscarlo en el preescolar Pequeños Pasos, del centro de educación inicial (CEI) León Tolstoi, ubicado en la calle 66-A con avenida 9-B del sector Tierra Negra, donde trabajaba como vigilante. El viernes, a las 5:00 a.m., hallaron su cadáver descompuesto. Estaba boca abajo sobre su cama, maniatado, golpeado, estrangulado y con algunas cortadas.

La víctima tenía nueve años trabajando en el plantel. Pasaba toda la semana cuidándolo y los sábados en la mañana se regresaba a su hogar, en Santa Cruz de Mara, vía a La Sibucara. El lunes pasado salió a primera hora hacia Maracaibo, prometiéndole a Ana, su madre, que retornaría el miércoles santo.

Su progenitora lo llamó reiteradas veces y Francisco nunca contestó. Su celular salía apagado y a los González eso les pareció extraño. Una sobrina se acercó el jueves al preescolar y nadie salió. Preguntó a los vecinos y estos indicaron que Francisco no había salido.

Nerio González, ansioso por saber de su hermano, se apareció por el plantel, el viernes a las 5:00 a.m. El joven consiguió la reja de la institución abierta. En el mismo momento pasaba una patrulla del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), cuadrante de la parroquia Olegario Villalobos, y los detuvo. Con los uniformados entró a revisar la estructura. Al asomarse por la ventana del costado derecho de la casa 66-35, visualizó inerte a Francisco sobre su cama, con el rostro cubierto con la funda de una almohada.

Los policías llamaron a los Bomberos de Maracaibo, ante la irregularidad, y estos rompieron la lumbrera. Allí corroboraron que el vigilante estaba muerto y en estado de descomposición.

Los detectives del Cicpc inspeccionaron el sitio del hallazgo. Indicaron que las puertas no fueron violentadas y aparentemente no le robaron nada. El hombre tenía una data de muerte de tres días. Su cuerpo lo envolvieron en sábanas y lo subieron a la furgoneta que lo trasladó a la morgue. Se presume que su homicidio sea pasional. Pero los investigadores no descartan hipótesis.

Tina González presume que a su hermano lo sometieron para robarlo y luego huyeron con las llaves del preescolar. “Esa escuela la han robado varias veces. Hace tres meses unos maleantes se metieron por el hueco de un aire acondicionado y sustrajeron objetos de valor. En ese entonces Francisco estaba en su casa”, dijo.