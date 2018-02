Esposa de futbolista venezolano Édgar Rito denuncia violencia doméstica

Jailín Almarza, esposa del futbolista venezolano , denunció este domingo que el jugador del Yaracuyanos de la segunda división la agredió, al tiempo que difundió imágenes con mensajes amenazantes que les habrían sido remitidos por el atacante de 29 años.

“Quiero hacer una denuncia pública, de esas que no se hacen antes por miedo, por temor, por rechazo de la sociedad. Yo, Jailín Almarza, fui víctima de violencia doméstica. Quizá no hablé antes porque no me sentía capaz“, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

“Muchas veces te preguntas por qué a ti, o por qué eres merecedora de algo tan cruel como una ofensa o un golpe, pero nunca llegas a entender“, añadió Almarza, siempre en Twitter.

Almarza divulgó la captura de un mensaje presuntamente enviado por Rito, en el que el jugador amenaza con agredirla de nuevo.

“Hacé lo que quieras, pero te juro por la bebé y por mami -la madre de Rito- que te entro a coñazos en tu casa“, reza el texto.

Rito no contestó de forma inmediata las llamadas de Efe para conocer su posición ante las denuncias.

El delantero tiene un par de años jugando para equipos de la segunda división venezolana, y ganó notoriedad en 2017 luego de haber sido detenido durante una protesta antigubernamental en Valencia, capital del estado de Carabobo, y pasar casi dos semanas tras las rejas.

Durante el arresto del ariete oriundo de Maracaibo, capital del occidental estado de Zulia, Almarza se convirtió en la principal activista por su libertad.

La mujer recordó este 12 de febrero ese proceso, aunque sin hacer alusión directa al caso.

“Por 9 años fui la esposa de Édgar Rito y en muchas ocasiones, por amor, lo defendí y ayudé. Arriesgué mi propia vida a cambio de migajas de afecto, maltrato y abandono. Pero ya no más“, señaló.

Almarza también hizo un llamado a la institución en la que milita Rito para que tome correctivos ante su conducta agresiva.

“¿Ese es el ejemplo que queremos para nuestros niños que van a los estadios? ¿Esos son los fichajes estrella que contratan?“, preguntó en Twitter al Yaracuyanos.

Rito jugó en la primera división para el Unión Atlético Maracaibo y el Zulia, de su estado natal, así como para el Zamora y el Monagas.

Esta denuncia se suma a la que, se conoció hace semanas, interpuso la exesposa de Juan Arango, considerado como el mejor jugador en la historia del fútbol venezolano, por la misma causa.

Con todo, Arango usó también las redes sociales para desestimar las acusaciones y señalar que su expareja lo quería “difamar” para molestarlo porque contrajo nuevas nupcias.

Los medios venezolanos informaron que por este último caso la justicia emitió una orden de arresto contra Arango, pero Efe no pudo confirmar de forma independiente que se haya dictado una orden de aprehensión contra el exjugador del Mallorca español.