Dgcim detuvo al hijo del exministro de Alimentación de Chávez

Rafael Oropeza, Mayor del Ejército e hijo del exministro de alimentación de Hugo Chávez, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado viernes 31 de agosto en la urbanización Miranda en Caracas, según informó la periodista Sebastiana Barráez.

Los funcionarios no se identificaron al momento de la detención. La familia de Oropeza no sabía si se trataba de una detención o un secuestro. Cinco días después de la reclusión, el Dgcim no ha ofrecido información al respecto.

Para entrar a la residencia del hijo del exministro, los funcionarios del Dgcim argumentaron que dentro del edificio se ejecutaba un secuestro, sin embargo, los vecinos consideraron esa información sospechosa por lo que no dejaron entrar al cuerpo de seguridad.

El Dgcim, ante la decisión de los habitantes de la residencia, violentaron las puertas, taparon las cámaras de seguridad y llegaron al apartamento del Mayor. Se lo llevaron sin presentar orden de allanamiento.

7. No presentaron orden de allanamiento ni de detención. Se lo llevaron a lo bravo. Sin fiscales, sin testigos. Saquearon y robaron todo. — Sebastiana Barráez (@SebastianaB) 8 de septiembre de 2018

8. Ni la familia ni los vecinos del militar que gritaban,opusieron resistencia. Y así fue como esa noche se llevaron al Mayor d urb Miranda. — Sebastiana Barráez (@SebastianaB) 8 de septiembre de 2018