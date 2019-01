Detienen a una pareja en Mérida por el asesinato de su hijo

View this post on Instagram

Cicpc esclareció infanticidio en Mérida El homicidio de un menor de 3 años de edad ocurrido en el sector La Vega de la Don Luis, parroquia Montalbán del estado Mérida, fue esclarecido por funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidio Mérida, tras aprehender a los autores materiales del hecho. Tras conocerse el deceso del menor el cual presentaba múltiples hematomas y una desfloración anal, se iniciaron las pesquisas, arrojando que el niño sufría constante maltrato por parte de sus representantes. Los responsables de este hecho quedaron identificados como Johan Manuel Serrano Guillen (30) y Emily Coromoto Mejía Saavedra (27), quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía 14° del Ministerio Público del estado Mérida