Detenido fiscales del MP por extorsión agravada y agavillamiento

Este sábado fueron detenidos la fiscal Superior Cruz María León y el fiscal 1º Miguel Gómez, ambos del estado Yaracuy, denunciados por los delitos de extorsión agravada y agavillamiento, acción que forma parte de la cruzada contra la corrupción que lleva adelante el Ministerio Público (MP).

A través de la red social Twitter, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó: “#HOY en la gesta desarrollada contra la corrupción por parte del @MinpublicoVE fueron [email protected] la Fiscal Superior del Edo Yaracuy Cruz María León y Miguel Gómez, Fiscal 1ero (Yaracuy): ambos denunciados en Caracas por los delitos de extorsión agravada y agavillamiento”.

De acuerdo con Saab, ambos ex fiscales del MP intentaron cobrar en moneda extranjera la no expedición de orden de aprehensión contra un ciudadano. “Ambos ex fiscales violando su juramento al servicio de la #Justicia y #DDHH, intentaron cobrar en moneda extranjera la NO expedición de orden de aprehensión contra 1 ciudadano y por ello la Fisc Nac 69 solicitó ante el tribunal 20 de Control del AMC las respectivas privativas”, agregó en otro mensaje.

Con estas detenciones ya suman 16 los fiscales del MP detenidos en los últimos seis meses por delitos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias.

“Seguiremos luchando por la decencia y la ética pública en #VZLA”, recalcó el fiscal general.