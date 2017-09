Desvalijan sede del Colegio Nacional de Periodistas en el estado Zulia

En horas de la madrugada de este miércoles la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia, fue objeto del hampa. Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del CNP Zulia, denunció que fueron hurtados los equipos de computación de las áreas de prensa y administración, dejando inoperativa la institución.

“Violentaron el cerco eléctrico, las rejas de protección, y despegaron una ventana por la cual ingresaron a las oficinas donde operan las áreas administrativas y de prensa. Fueron dos computadoras marca HP, una PC All In One marca Siragon, un televisor LCD marca Sony de 32 pulgadas y un monitor de otra computadora marca HP. Nuestros medios informativos www.asimismo.com.ve, www.cnpzulia.wordpress.com, www.redven.org y CNP Zulia Radio se ven afectados por la sustracción de estos equipos”, indicó.

Comentó el secretario general del CNP Zulia, que el año pasado fue sustraído un aire acondicionado. El Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (Cbpez) y la División de Investigaciones Penales del Cbpez, se apersonaron en la sede del CNP Zulia ubicada en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo.

Pérez Álvarez, acotó que este hecho paraliza parcialmente las operaciones de la institución y ahora toca esperar el resultado de las investigaciones de los cuerpos de seguridad en la entidad para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales.

Agradeció a los colegas y demás organizaciones gremiales del estado Zulia por sus mensajes de apoyo. “El mensaje a nuestros agremiados es que esta acción no nos va a detener, hacemos un llamado de solidaridad a todas las empresas de comunicación y sus periodistas en la región para que nos brinden todo el apoyo para poder restituir nuestros equipos y continuar el trabajo en defensa de nuestros agremiados, Libertad de Expresión y de Prensa en el país”, expresó.