Corresponsal de Al Jazeera fue detenida por la GNB en Táchira

La periodista de la cadena de noticias Al Jazeera Lucia Newman fue detenida, junto con dos personas más, por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana la tarde de este sábado en el estado Táchira, reseñó la plataforma de noticias VPItv.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho los militares arrestaron a la periodista junto a dos miembros de su equipo por filmar imágenes de las largas colas que se hacen para comprar gasolina en el estado fronterizo.

Durante la detención los trabajadores de la prensa fueron llevados trasladados al Consejo Legislativo del estado Táchira, donde intervino el dirigente oficialista Freddy Bernal para la liberación.

Lucia Newman , corresponsal de Al Jazeera para América Latina, es conocida por su larga trayectoria periodística y el trabajo que desempeñó durante 20 años en la cadena de noticias CNN.

La comunicadora tuiteó sobre lo ocurrido, afirmando que ya estaba en libertad.

After a brief detention by the Bolivarian police to check our visa, etc we are back at work in Tachira. All good

— lucia newman (@lucianewman) February 9, 2019