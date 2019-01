Cicpc detiene a hombre de 47 años de edad por abuso sexual en Aragua

View this post on Instagram

Cicpc aprehendió hombre por abuso sexual en Las Tejerías Funcionarios adscritos a la Subdelegación Las Tejerías, aprehendieron hombre por abuso sexual en el sector Guayita, municipio Santos Michelena, Las Tejerías, estado Aragua. Mediante las averiguaciones se pudo conocer que Héctor Asdrúbal Abad Mendoza (47), apodado “La Bruja”, se aprovechaba de la soledad del sector, abordando a mujeres solas que transiten por la vía, sorprendiéndolas con un arma de fuego y bajo amenaza de muerte las somete e introduce en zonas boscosas, donde abusa sexualmente de las mismas. Durante la aprehensión de dicho sujeto le fue incautada un arma de fuego tipo escopeta, asimismo al ser verificado ante el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) arrojo como resultado que posee registros por el delito de droga, siendo puesto a la orden de la Fiscalía 37° del Ministerio Público del estado Aragua. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico