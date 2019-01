Cicpc arresta a un sujeto por hurto de lubricantes en Cabimas

View this post on Instagram

Cicpc arrestó hombre por hurto en Cabimas Funcionarios de la Subdelegación Cabimas aprehendieron a Jorge Luis Galea Heredai (56), quien se dedicaba al hurto y tráfico de aceite lubricante mejor conocido como valvulina, hecho ocurrido en el municipio Cabimas, estado Zulia. Tras arduas experticias técnico científicas se conoció que el delincuente se aprovechaba de los lugares desolados para sustraer el aceite obtenido deresiduos del petróleo, obteniendo beneficios económicos. Inmediatamente se formó una comisión policial, ubicándose en la parroquia Germán Ríos Linares. Después de exhaustivas horas de trabajo de campo, los pesquisas dieron con la ubicación del antisocial en el sector Los Olivos, incautándole el material estratégico hurtado. La Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Ministerio Público tiene conocimiento del caso.