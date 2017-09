Chatarreros denuncian extorsión de policías y GNB

Desde el aumento del robo y hurto de materiales estratégicos registrados en los meses de julio y agosto, el Gobierno nacional ha tomado la iniciativa de un sistema de cierre de las chatarreras, con el fin de disminuir la venta ilegal del cobre robado de los servicios eléctricos y de las telecomunicaciones.

Chatarreros de la vía principal del municipio La Cañada de Urdaneta denuncian que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) presuntamente cobran jugosas cantidades de dinero para evitar el cierre de las recuperadoras de hierro.

Un encargado de un comercio de chatarra, quien no reveló su identidad por seguridad, aseguró que debido a los robos de material estratégico se han visto afectadas sus actividades laborales, y a pesar de no recibir materiales como el cobre, los cuerpos de seguridad se han aprovechado de cobrarle grandes cantidades de dinero para poder seguir trabajando.

“La semana pasada la GNB visitó mi local y a pesar de que tengo todos los papeles reglamentarios, me querían cobrar 50 millones de bolívares para no cerrar el negocio. Llamé a un sargento conocido en el Core 3 y me pidió que les facilitara una impresora. Esa fue la única solución para que me dejaran seguir con el negocio”, contó el denunciante.

El secretario de Seguridad y Orden Público, Biagio Parisi, explicó que el problema radica en la concientización de los cuerpos de seguridad y vendedores de chatarra. “Los funcionarios de seguridad y chatarreros están conscientes de que están haciendo un comercio ilegal, si este fuera un negocio legal la policía no se aprovecharía”.

Parisi manifestó que “el deber de todos es denunciar ante las autoridades y sentenciar este crimen”.