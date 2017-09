Capturados dos hombres hurtando cableado de una torre de telefonía en San Francisco

El secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, Biagio Parisi, informó sobre la detención de Rober Fernández (25) y Francisco Javier Robles Navarro (33), quienes fueron capturados cuando hurtaban material estratégico, de una antena de telefonía móvil, ubicada en la avenida 48 vía hacia la Cañada de Urdaneta, específicamente frente al hotel Premium.

Parisi destacó que los efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), realizaban labores de patrullaje y supervisión cuando avistaron a dos hombres subidos en la torre de telefonía, a una altura aproximada de 80 metros. Uno de los sujetos descendió y acató el llamado de los oficiales, mientras que su compinche se negó a bajar y permaneció por más de 4 horas en la antena.

“En el sitio recibimos el apoyo del personal de Bomberos del Sur y Corpoelec quienes ejecutarían el rescate. El hombre al verse descubierto por nuestra comisión de patrullaje, permaneció desde las 3:00 a.m. en la torre y no fue hasta las 7:00 a.m. que decidió bajar por sus propios medios y entregarse, luego de cuatro horas de diálogo”, precisó Parisi.

Al momento de la detención los dos sujetos ya habían picado con una tenaza 60 metros de cable, número ocho, por lo que fueron arrestados y trasladados bajo custodia policial al Centro de Coordinación Policial San Francisco Este y colocados a disposición de la Fiscalía 48 del Ministerio Público.

Asimismo, el secretario de Seguridad resaltó que están preparando y organizando una sección de la Policía del Zulia para atacar este tipo de delito que está haciendo daño a las comunidades zulianas.

“Nosotros estamos enfocados en hacer eficazmente el trabajo policial y estamos preparando con equipamiento a un grupo de funcionarios para reforzar la lucha contra este delito, pero el eslabón que puede contribuir aún más es la propia comunidad, no debemos permitir que nos quiten nuestra comodidad y por eso debemos cuidar y defender lo nuestro. La corresponsabilidad juega un papel importante en nuestra ciudad para atacar el robo y hurto de material estratégico”, aseguró Parisi.