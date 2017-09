Asesinan de tres tiros a carnicero en Los Haticos

Varias detonaciones alarmaron a los vecinos del barrio El Progreso, en Los Haticos por Arriba. El hampa nuevamente hizo de las suyas y sumó a la lista de víctimas a un hombre de 30 años.

Eran las 11:00 p. m. del viernes. El oscuro callejón Pinto Salinas, de la citada barriada, en la parroquia Cristo de Aranza, fue testigo del hecho.

Dos delincuentes a bordo de una moto acabaron con la armonía de la familia Álvarez, al accionar el gatillo contra Maikel Hely Álvarez Bracho.

La víctima recibió tres tiros en su costilla derecha. De inmediato, su cuerpo se desplomó en el pavimento. Los delincuentes huyeron sin dejar ningún rastro.

Daily Paz, esposa del infortunado, quien no dio casi detalles de lo ocurrido relató que Maikel presuntamente se dirigía a casa de un amigo en busca de un DVD que prestaría. Por lo que autores del homicidio no permitieron que su esposo llegara a su destino.

Paz aseguró no saber con exactitud lo sucedido.

Vecinos del sector, al encontrar el cuerpo de Maikel Álvarez, se acercaron hasta su vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar del hecho, para darle la terrible noticia de que su marido había muerto.

“Cuando llegué, ya mi esposo estaba tendido en el suelo. No sé por qué paso”, relató Paz, en las inmediaciones de la morgue de la capital zuliana.

A Álvarez lo trasladaron de emergencia hasta el Hospital General del Sur, donde ingresó sin signos vitales, dijo una fuente policial.

Averiguaciones

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al sitio para proceder con las investigaciones del hecho.

Vecinos y familiares del infortunado no dieron detalles de lo ocurrido.

Su esposa Daily Paz comentó que Álvarez no tenía problemas en el sector y era empleado de una carnicería del sector Los Haticos, llamada “La Pollera”, desde hacía varios meses.

Sin embargo, se dio a conocer que Maikel no fue despojado de ninguna de sus pertenencias por lo que sabuesos de la policía científica no excluyen otras teorías, como un posible ajuste de cuenta o venganza, aunque no descartan otros móviles.

Se conoció que Maikel Hely Álvarez Bracho era el menor de 11 hermanos y dejó en la orfandad a dos menores de edad.