Alcalde de Lossada responsabiliza a “Chamut” por muerte de su sobrino

El alcalde del municipio Jesús Enrique Lossada, Júnior Mujica, asegura que fue un sicariato político el doble crimen contra su sobrino David Alejandro Mujica, de 22 años, y el trabajador de la Alcaldía lossadense, Melesio Antonio Maparí, de 32, ocurrido el pasado viernes en el sector Lo De Doria.

Mujica hizo sus declaraciones junto con el legislador al Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Édgar Mujica, padre de David Mujica, desde el salón de conferencias del Palacio de Gobierno.

El alcalde de Lossada recordó lo ocurrido el pasado 12 de septiembre, cuando secuestraron a su esposa, quien había participado en una actividad de entrega de comida.

La secuestraron y me enviaron un mensaje. Fue un secuestro-mensaje. Por unas decisiones del ejercicio de gobierno que tenía que tomar. Por ejemplo, a este tipo de personas no les gusta que hagamos entrega de CLAP casa a casa. Que llevemos la alimentación casa a casa, porque trastocamos un negocio, dijo Júnior Mujica.

“No les gusta que asignemos personas que no están involucrados con ellos. Cuando no se hace eso, lo que ellos quieren, por la fuerza y por la amenaza, vienen los sicariatos”, apuntó el alcalde.

Dijo que “desde que llegamos allí no traficamos con la política, no hacemos negocios con la política, y eso choca con una cultura que se venía ejerciendo en el municipio”.

La familia Mujica tiene 43 años en el municipio, criando cerdos. Montamos plantas de alimentos. Nunca nos han visto involucrados en robo de carros ni en drogas, sino trabajando y lo seguiremos haciendo. Entendemos políticamente que la guerra no convencional pasa a la guerra convencional. Empiezan los asesinatos selectivos a familiares que más nos duelen, señaló.

Indicó que los Mujica no son familia de venganza ni de asesinatos y confían en que la justicia se encargará de los autores del doble crimen.

Por su parte, el legislador Édgar Mujica se refirió al municipio Jesús Enrique Lossada como uno que no cuenta en este momento con una universidad. También habló de los trabajos que se realizan para dotar de agua potable a las familias de esa jurisdicción, pero recordó que en los primeros meses consiguieron unos tubos quemados.

La mafia allí quiere tener un control político, nosotros decidimos no enfrentarlos porque no tenemos como enfrentarlos bélicamente, los enfrentaremos con gestión, por ello las cajas CLAP no se van para Colombia, sino que las reciben las familias del municipio y lamentablemente nos declararon la guerra, apuntó el parlamentario.