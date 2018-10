Acordonan el retén de Cabimas por sicariato del Jefe del Diep [+Fotos]

Comisiones mixtas de diversos cuerpos de seguridad policial y militar acordonan las instalaciones del retén de Cabimas, extraoficialmente como parte de las pesquisas impulsadas por el Cicpc tras el sicariato de Benito Cobis, “Coi” (46), comisario general, jefe de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del Zulia, y José Rodríguez, funcionario del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez).

Funcionarios del Diep, Cpbez, Mancomunidad COL y Policabimas custodian el recinto. Se maneja que la información recabada en el teléfono celular de Cobis ubica al retén como potencial epicentro del crimen, por lo menos en su autoría intelectual.

El asesinato de Cobis y Rodríguez se ejecutó a las 3.00 de la madrugada de este viernes a la altura del sector Monte Pío, Cabimas, cuando se dirigían a sus hogares en el municipio tras sus guardias de patrullaje y labores de inteligencia.

Rubén Ramírez Cáceres, secretario de Seguridad y Orden Público, aseguró a Versión Final a las 8 y 30 de la mañana: “Fue un sicariato. No sabemos la cantidad de personas que actuaron. Estamos investigando, pero no lo duden. No lo duden, daremos con los responsables”.

Cobis relevó recientemente a Luis Curiel en el organismo.

El Jefe del Diep y Rodríguez fueron localizados muertos en un vehículo blanco con impactos de bala, a 100 metros de una estación de servicio. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Cabimas, donde se vieron escenas de dolor por parte de sus allegados y familiares.