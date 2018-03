Abatido “El By You” al enfrentar al Cpbez en Raúl Leoni

En horas de la mañana de este lunes, oficiales adscritos a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, durante labores de búsqueda y procesamiento de información, relacionada con bandas al margen de la ley dieron de baja a Gino Ervin Arévalo Arrieta, de 20 años de edad.

El occiso, también conocido como “El By You” era conocido por ser el líder la banda “Los Mata Taxistas” dedicada a contactar el servicio de transporte privado para luego someter y robar a los conductores a quienes asesinaban a sangre fría si no entregaban el vehículo y las pertenencias.

El hecho se registró en una vivienda del sector Ayacucho parroquia Raúl Leoni de Maracaibo, donde “El By You” se internó luego de iniciar un enfrentamiento en contra de la comisión policial, al verse descubierto continúo disparando, mal herido fue trasladado al Centro de Diagnóstico Integral La Mancandona, donde ingresó sin signos vitales.

Sobre el líder de la banda de “Los Mata Taxistas” también pesaban denuncias de extorsión por parte de los comerciantes de la zona a quienes les exigía el pago de vacuna bajo amenazas de muerte, asimismo estaba señalado de ser el autor intelectual del homicidio de un profesional del volante, ocurrido en días pasados en el barrio Casiano Lossada.