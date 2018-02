Estos son los 7 hábitos de un mal conversador

Los hábitos tóxicos en las conversaciones son característicos de personas que no saben llevar de la mejor manera una conversación; esto según un artículo de Julian Treasure para la revista Business Insider.

Estos son los 7 hábitos más recurrentes en un mal conversador:

1 Cotillear

Hablar mal de otros a sus espaldas puede dañar tu marca personal. Causa reacciones negativas aún para los que hablan mal. Incluirte en conversaciones donde el cotilleo o brollo (a lo venezolano) sea algo normal, te afectaría directamente.

Así mismo, podría conllevar a la creación de conflictos, causándote problemas interpersonales o situaciones donde se vea en riesgo tu vida. Hablar mal de otros siempre traerá resultados destructivos. Evita ser parte de las malas lenguas y practica las buenas costumbres y valores.

2 Ser un juez

Si te conviertes en un juez y señalas el comportamiento de los demás indiscriminadamente, contribuyes al desarrollo de una actitud negativo que denigra al ser humano en sí mismo.

Cada quien es libre de hacer lo quiere con su vida. Si en medio de una conversación, hay alguien que juzgue sin pudor, aléjate lo antes posible antes de que te conviertas en un juez destructivo de relaciones.

Igualmente, si hablas con una persona que juzga fríamente sin importar a quiénes afecta, posiblemente lo haga contigo. Se transforma en un círculo dañino de información inútil.

3 Ser una persona negativa

Muchos por ahí andan con su negatividad por todos lados. Desde que levantan pareciera que el mundo se puso de acuerdo para arruinar el día. Una persona que expulsa negatividad en su actuar y hablar, no puede mantener una comunicación estable. Al menos que sea con una persona como ella, pero igual la comunicación estaría fracturada y puesta en una mesa redonda a punto de caer en la tristeza o en el desanimo.

4 Quejarse

Las personas toxicas que normalmente no saben cómo comunicarse con asertividad incurren en esta práctica. La queja se hace parte de sus mensajes. Si no hay una queja, no se puede iniciar una conversación. La necesidad de ser escuchado aumenta y la interacción se pierde, porque las personas quejosas sólo se escuchan a sí mismas y pretenden que los demás también lo hagan y los ayuden a resolver situaciones que en oportunidades no existen.

5 Poner excusas

Ante los fracasos las personas con pocas habilidades comunicativas usan la excusa como un arma perfecta. Una sana relación interpersonal no puede ni debe basarse en excusas.

6 Exagerar

Cuando la mentira se hace parte de una conversación, se pierde la credibilidad, aunque no sea por completo va disminuyendo. De esta manera, las exageraciones pueden conllevar a la destrucción inmediata de la confianza.

7 Ser dogmático

Tener un punto de vista es bueno. Hay que tener criterios y visiones claras sobre el mundo. Pero cada cabeza es un planeta distinto, donde las ideas no se parecen totalmente a las de tu planeta.

A nadie le gusta que le digan puntos de vista sobre temas como si fueran la única y absoluta verdad.