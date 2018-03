Zulianos califican de “poco serio” la recolección de billetes en circulación actual

El billete de 100 mil bolívares tan solo duró poco más de 4 meses. El pasado 1 de noviembre de 2017 entró en circulación y se sumó al actual cono monetario. Pocos ciudadanos lograron obtenerlo a causa de la fuga de efectivo que presenta el país.

Dos meses y una semana le restan de vida a este billete. A partir del 4 de junio se le restarán tres ceros por lo que se debe recolectar, según anunció el presidente Nicolás Maduro.

Elio Rivas, director de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia (UCEZ), en conversación con Versión Final, catalogó la medida como “poco seria”, porque, a su juicio no logrará contrarrestar los problemas que presentan la economía actual.

Creo que no tiene ningún fundamento y por ende no tendrá éxito. Desde mi punto de vista esta reconversión monetaria no beneficia en nada, porque las máquinas fiscales quedarán obsoletas nuevamente, además, hay que considerar el incremento de los precios y la inflación que tenemos”, señaló.