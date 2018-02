Zapatero pide a los partidos de oposición que suscriban formalmente el acuerdo

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, pidió este miércoles a la oposición venezolana que firmara oficialmente el Acuerdo de Convivencia Democrática en pro de Venezuela.

La petición fue emitida a través de una carta, en la cual también advirtió que su compromiso es con la paz y la convivencia del país.

“Pensando en la paz y la democracia, pido que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”, solicitó el acompañante del diálogo.

Añadió que su participación en el diálogo le da motivos para defender su compromiso por alcanzar el acuerdo y destacó su sorpresa, debido al rechazo de la parte opositora.

“No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos”, afirmó Zapatero.

A continuación se expone la carta íntegra:

Santo Domingo, D.N,

7 de febrero de 2018

Muy señor mío:

Después de trabajar sin descanso durante dos años por una convivencia pacifica, democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, y con el espíritu de reconciliación entre todos los venezolanos, y tras un esfuerzo ingente de diálogo, auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de República Dominicana, con el acompañamiento de un grupo de países amigos, se culminó en un consenso básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela, concretado en un documento presentado a las partes que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses, a saber, el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática.

De manera inesperada para mi, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos.

Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado.

Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo.

Espero su respuesta favorable;

Recibas un cordial saludo,

FDO JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO