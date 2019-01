Zambrano: AN no cederá un ápice en la política para defender la democracia

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, ratificó su respaldo al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, tras ser detenido por el Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado domingo mientras se trasladaba hacia un cabildo abierto en Vargas.

Durante la Sesión Ordinaria del órgano legislativo, Zambrano indicó que “el Gobierno no entendió que no estaba metiendo preso al presidente de la AN, si no a la democracia y la Constitución. Nadie sabe quién ordenó ponerlo preso y quién liberarlo, este poder legítimamente elegido por el pueblo no va a ceder un ápice en la política de defensa de los espacios democráticos”.