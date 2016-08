Ygarza: ninguna sentencia nos quitará la investidura que nos dio Amazonas

El diputado indígena por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Julio Ygarza manifestó este viernes que ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le quitará la investidura de parlamentario que le dio el pueblo de Amazonas, el pasado 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias.

Entrevistado en el programa Regiones, que transmite Televen, ratificó que seguirá siendo la voz y la representación del estado Amazonas ante la Asamblea Nacional (AN).

Recordó que el pasado 8 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó, al igual que a dos diputados indígenas, las credenciales como parlamentario electo el 6 de diciembre.

Sin embargo, a finales de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que se ordenaba la desincorporación de los diputados indígenas por supuestas irregularidades en su elección.

Ygarza señaló que la resolución del Poder Judicial se basó en grabaciones anónimas difundidas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y denuncias de presuntas compras de votos y delitos electorales el 6 de diciembre.

“No hay sentencia alguna que nos pueda quitar la investidura que nos dio el pueblo de Amazonas de ser su voz y representante ante la Asamblea Nacional (…) Nosotros no compramos ningún voto (…) No se certifica, no hay el estudio científico que determine la veracidad de esa grabación (…) Han pasado siete meses y no hay respuesta”, dijo.

Apuntó que la intención de su desincorporación y de los diputados Nirma Guarulla y Romel Guzamana es impedir que la MUD tenga mayoría calificada en la AN.