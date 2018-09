Vinculan detención de Isnardo Bravo con caso Oscar Pérez [+Tuits]

La detención del periodista Isnardo Bravo está relacionada, al parecer, con el caso del piloto del Cicpc, Oscar Pérez, quien el pasado 15 de enero murió a manos de cuerpos policiales en El Junquito, junto con otros seis ciudadanos. Pérez era uno de los líderes de la resistencia al gobierno de Nicolás Maduro.

La periodista Elyangélica González publicó tuits donde recoge declaraciones de Bravo, en torno a lo sucedido esta mañana en el aeropuerto de Maiquetía, donde fue abordado por funcionarios del Saime, quienes le retuvieron el pasaporte cuando se disponía a viajar a Miami junto con su hija de 11 años.

Bravo fue trasladado hasta la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde fue interrogado sobre el extinto piloto que lideró desde junio de 2017 una serie de protestas y acciones en contra del gobierno nacional.

El comunicador social, quien fue dejado en libertad cerca de las 3:00 de la tarde, aseguró que a él lo trataron bien y le devolvieron el pasaporte y el de su hija. Agregó que ya él no tiene prohibición de salida del país.

Dijo que le hicieron firmar una caución para no declarar sobre el caso de Oscar Pérez, ni por medios de comunicación ni en redes sociales.

Estos son los tuits publicados en relación con el proceso por el que pasó Isnardo Bravo:

#DECLARACIÓN de @isnardobravo “fue sorpresivo” “iba a Miami con mi hija por un regalo de mi hermana. La funcionaria del Saime me dijo: Usted tiene una orden de prohibición de salida del país, está desde febrero, la llaman alerta silenciosa” #24sep — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) September 24, 2018

#DECLARACIÓN de @isnardobravo “me dijeron, la investigación está abierta” “yo soy una persona seria, yo soy periodista. No puedo decir que me maltrataron porque no lo hicieron” #24sep — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) September 24, 2018

#DECLARACIÓN de @isnardobravo “la investigación es sobre el caso de Oscar Pérez”. “Yo les dije que me podían llamar cuando quisieran”. “Mi posición sobre el país es pública, estuve tranquilo porque el que no la debe, no la teme” #24sep — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) September 24, 2018

#DECLARACIÓN de @isnardobravo “si yo hubiese salido que eso estaba allí, no hubiese hecho pasar un mal rato a mi hija. Me trataron muy bien, las personas del Saime, me dicen que no tengo prohibición de salida del país, pero ya no creo que pueda viajar” #24sep — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) September 24, 2018

#DECLARACIÓN de @isnardobravo “me hicieron firmar una caución para que no declare sobre el caso (de Oscar Pérez) y no lo haré” #24sep — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) September 24, 2018

#AlertaSNTP | Antes de liberar al periodista @isnardobravo, le hicieron firmar una caución mediante la que se le niega la posibilidad de dar cualquier declaración o escribir en medios y redes sociales sobre el caso del piloto Óscar Pérez. #24Sep — SNTP (@sntpvenezuela) September 24, 2018

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) refirió además que Bravo no tiene ninguna citación adicional y le entregaron su equipaje y su teléfono.