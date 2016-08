Vielma Mora: “Es horrible que el presidente de la AN no sepa sobre la realidad de la frontera”

Este lunes, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, aseveró que “ya tenemos al tercer candidato presidencial para las elecciones de 2019″, esto en cuanto a la visita del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, la cual calificó de “horrible” ya que “no sabe sobre la realidad de la frontera” colombo-venezolana.

“No hubo fatiga por parte nuestra, hubo tranquilidad, sí vimos mucho gasto financiero y económico, pero por lo demás esa visita no nos perturbó, estuvimos tranquilitos y disfrutamos de un buen fin de semana”, refirió el mandatario.

Manifestó que “da dolor que un presidente de la Asamblea Nacional no sepa absolutamente nada de los estados. Es horrible que no sepa sobre los estados, sobre la naturaleza de la frontera, que no sepa sobre el patrimonio municipal y que desconozca la actividad productiva del Táchira”.

Agregó que “nosotros tenemos los patriotas cooperantes que nos dieron la información y estamos bajando parte de la grabación y lo que hemos oído es lo mismo, que el gobernador Vielma Mora es contrabandista”.

“Ellos dicen que en el Táchira no hay papa, zanahoria ni cebolla. Somos el primer productor del país y tenemos inundada a Venezuela de esos productos. Según ellos en el Táchira no hay ni 150.000 cabezas de ganado, pero no saben que aquí hay más de 2.000.000 de cabezas de ganado, lo tenemos contabilizado”.

Asimismo, se refirió a que lo han “acusado de ser el promotor de un ataque a la casa de Acción Democrática, otra mentira más porque estoy alejado de esas situaciones. Creo que fue la misma MUD, porque están peleados, si viene Ramos Allup, no van los otros, si viene Capriles, no van los otros, viene María Corina no van los otros. Están todos divididos y a los actos no va nadie”, reiteró Vielma Mora.

“Dijeron que iban a llenar el viaducto y ese viaducto estaba más vacío que fiesta de ricos, porque a esas no va nadie. Le echaron la culpa a Trans Táchira porque no salió para movilizar a la gente, pero bueno, bienvenido, nosotros siempre damos la bienvenida con mucho respeto a quienes visitan al Táchira. Al final nosotros tenemos que recoger la basura, brindarles seguridad”, aseguró.