Vicente Díaz: gobierno impide la sustitución de candidatos como estrategia

Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral, conversó con Vladimir Villegas en La Entrevista sobre diversos aspectos relacionados con las próximas elecciones regionales, entre ellas el proceso de sustitución de candidaturas que hasta el momento no se ha abierto y mantiene a la población en expectativa sobre lo que va a ocurrir al respecto.

“No es posible dejar a un partido sin oferta electoral. Lo que está haciendo el organismo electoral es impedir que se abra el sistema de postulaciones para reemplazar a los candidatos”, manifestó el exrector del CNE.

Destacó Díaz que hay una estrategia clara del gobierno de impedir esas sustituciones para asegurarse ganar gobernaciones por la vía de anulación de votos. “Se están haciendo las exigencias en todos los terrenos para que se cumpla la ley que es muy clara y, adicionalmente, se van a ejercer todos los procedimientos jurídicos”, recalcó.

Aseguró que la oposición prepara opciones para que, en caso de que esto no se abra y se incumpla la regla, se logre convocar a los ciudadanos para que no voten por la tarjeta de los partidos que no ganaron las primarias, sino por aquellos que sí lo hicieron.

Con información de Unión Radio.