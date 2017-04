Ventas en playas zulianas caen en 70%

A pesar de la presencia de los 400 mil efectivos de seguridad desplegados en todo el territorio zuliano, muchos vacacionistas prefirieron quedarse en casa y disfrutar la Semana Mayor en familia para evitar “gastos innecesarios”. Entre jueves y viernes Santo, tanto los temporaditas como las ventas decayeron en 70% en el balneario de Caimare Chico, ubicado en el municipio Guajira.

Según declaraciones de los propios vendedores del lugar, en años anteriores las orillas lucían abarrotadas, pero en esta ocasión se pudo apreciar el espacio que había entre cada grupo familiar.

Harisleida Moya, quien tiene más de ocho años vendiendo pescado frito, sentenció que las ventas durante esta Semana Santa han sido muy bajas, “yo te puedo asegurar que un 70% de personas dejaron de venir este año a la playa y las ventas son aún más decadentes porque no hay movimiento de gente y las pocas que han venido no están comprando nada, solo traen a los hijos para que se bañen”.

Baja afluencia

“Yo llegué aquí a las 7:00 de la mañana para poder agarrar un buen lugar y cuando llegué me encontré con la playa casi solitaria, eso es muy raro. Sí ha venido gente pero no como en años anteriores”, manifestó Leandro Palmar, quien reside en San Rafael de El Moján, en el municipio Mara y tiene más de cinco años visitando Caimare Chico durante la Semana Mayor.

La familia Castillo viajó junto a sus hijos desde Carrasquero hasta el balneario. Los pequeños explicaron que su madre preparó todas las comidas en su casa (desayuno y almuerzo), para que no tuviesen que comprar nada en la playa. “Antes de bajarnos nos dijeron que no podíamos pedir nada porque no había dinero, solo nos trajeron para que nos bañáramos un ratico”.

Ganancias

En medio de la algarabía de los niños, la risa de los jóvenes y el sonido de las olas del mar se encontraban Miguel Antonio González y su pareja pelando mangos para preparar y vender la famosa “viagra”.

Según González, es la primera vez que en Semana Santa se trasladaba de Maracaibo hasta el municipio Guajira para vender “algo”. Asegura que la “necesidad” lo llevó a él y a su esposa a tratar de “rebuscarse” durante el asueto. A pesar del esfuerzo y los gastos, las ventas no fueron altas, debido a que la competencia era alta y la demanda poca.

En los casi cuatro mil metros de costa se pudo apreciar todo tipo de vendedores, la gran mayoría era primera vez que probaban suerte en las ventas ya que según sus declaraciones la “situación económica está muy difícil y deben buscar dinero de donde sea para cubrir sus gastos”. Leonor Morán, de 14 años, llevaba en sus manos varias bolsas de “guapitos” y gritaba: “Lleve los guapitos, baratos y sabrosos”. La adolescente también es nueva en la venta informal. Junto a su papá ejercía el oficio, mientras el progenitor colgaba de un palo panes dulces, de guayaba o salado. Repartieron el trabajo con el fin de aumentar las ventas.

Del mismo modo, Albino González, quien vende cepillados desde hace 19 años, a rmó que esta temporada ha sido una de las peores para sus ventas, “ya que no hay mucho movimiento de gente y los que están no me compran”.

Despliegue

Juan Briceño, director de Protección Civil Zulia, indicó que durante este asueto se desplegaron en todo el Zulia, un total de 400 mil cuerpos de seguridad, entre los que se encuentran efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos policiales, clínicas móviles, VEN 911, el grupo de rescatistas y voluntariado de Protección Civil (PC).

Asimismo, junto al subdirector de PC en el municipio Guajira, César González, el funcionario realizó un recorrido por la playa de Caimare Chico para inspeccionar el procedimiento del plan Semana Santa Segura 2017. Destacó que en los municipios Miranda, Sucre, Almirante Padilla y los Puertos de Altagracia también hay presencia de efectivos para evitar cualquier inconveniente.

Briceño informó que la movilización a nivel regional “ha sido masiva”, 1 millón 100 mil personas se han desplazado a través de los terminales lacustres, aéreos y terrestres para disfrutar de unos días de descanso llenos de arena, sol, y sobre todo de una seguridad garantizada.

Caimare Chico es conocida por ser una playa con un oleaje muy fuerte y revuelto, ya que tiene corrientes debajo de la superficie que halan con fuerza a las personas, pero estos días el grupo de rescatistas y voluntariado de Protección Civil han actuado con suma precaución para evitar cualquier tragedia.