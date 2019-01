Venezuela, la encrucijada que persigue a Francisco

La crisis política en Venezuela abraza al Papa Francisco.

Su figura, como representante de San Pedro en la tierra, encuentra un caudal de críticas entre quienes adversan al gobierno de Nicolás Maduro tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino del país en una jornada de protestas que dejó al menos 29 muertes y poco menos de 500 detenidos.

Al final de su visita oficial a Panamá, registrada el pasado fin de semana, el Sumo Pontífice se refirió a los sucesos y al conflictivo escenario jurídico sin fijar mayor posición. Fue el pasado domingo cuando, escoltado por Alessandro Gisotti, portavoz del Vaticano, respondió a las preguntas de los periodistas en pleno vuelo desde el país del istmo a Ciudad del Vaticano y se refirió a lo ocurrido, con cierto énfasis.

Tras presidir la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco reconoció que le “asusta un posible derramamiento de sangre en Venezuela” y ofreció su ayuda si ambas partes lo quieren. Pidió una “solución justa y pacífica” para superar la crisis respetando los Derechos Humanos y deseando el bien de todos los habitantes del país.

“Yo apoyo a todo el pueblo venezolano, que está sufriendo. Si yo entrara a decir hagan caso a estos países, o a estos otros me metería en un rol que no conozco. Sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño”.

Junto con la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gustavo Sagré, representante del Center Group y analista internacional, ve en la posición del Vaticano, otra opción determinante para lograr la estabilidad política en Venezuela.

Sagré considera que Venezuela es un problema para el Vaticano. “Por algún lado, el Papa apoya a Maduro, aunque sea de manera indirecta”, expresa en una entrevista para El Intransigente sobre el fututo político de Venezuela. Sin embargo, no descarta que el máximo pastor de la Iglesia católica, juegue un rol importante en el corto plazo.

Sería interesante que entre un actor que todavía no entró, el Vaticano, tratando de mediar la salida democrática, eventualmente con un llamado a elecciones transparentes, con veedores internacionales y con la participación de la oposición

Pero, surge una pregunta, ¿Venezuela está en la agenda del Vaticano? Sagré cree que al enviar un emisario a la asunción de Maduro, Francisco le dio un espaldarazo al régimen, aunque destaca que el clero venezolano adversa al heredero político de Hugo Rafael Chávez Frías. “Ellos apoyan al pueblo, que no es lo mismo que apoyar a Maduro”.

“Están en una encrucijada, por eso yo creo que él no tomó partido todavía y no hizo ninguna declaración.

En el discurso de los altos funcionarios revolucionarios de Venezuela y del continente el Papa Francisco es un aliado.

El lunes 24 de octubre de 2016, en medio de uno de los tantos momentos convulsos en Venezuela, Bergoglio recibió en el Vaticano a Maduro.

No se revelaron detalles de la reunión, sin embargo, según el comunicado de prensa de la Santa Sede, Francisco exhortó al diálogo entre las partes “para aliviar el sufrimiento de las personas” y promocionar un clima “de cohesión social”.

Poco más de dos años después de ese encuentro, su posición neutral, desde entonces, lo convierte en blanco de señalamientos. Las redes sociales son la mayor caja de resonancia en relación con las críticas a la figura de Francisco.

Cientos de tuits manifiestan rechazo por la tímida posición del máximo pastor de la Iglesia. José Luis Rodríguez, “El Puma”, cantante venezolano, fue más allá y en entrevista en un programa de televisión argentino fustigó al Papa. Lo acusó de indiferencia y frialdad con los países que quieren salir de tiranos al frente del poder. “Hay cierta lisonja, cierto acomodo”, sostuvo.

Consultado sobre su opinión respecto a la posibilidad de que Francisco interceda en la situación, el artista respondió: “No lo va a hacer. Ahí hay algo extraño. Algún día revisarán el banco del Vaticano y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Parece que ahí le tapan la boca al Papa”.

Valmore Muñoz, historiador venezolano, docente y laico comprometido, se opone frontalmente al proceso revolucionario que se disputa el poder en Venezuela. No obstante, rechaza la campaña de ataques y, asegura que el rol mediador de Jorge Bergoglio es el que corresponde para la institución que representa.

“Me parecen inapropiadas las respuestas y las caricaturas que muchos han tenido y sacado sobre él, las caricaturas que han sacado sobre él”, resalta Muñoz al tiempo que aclara que el Papa no es líder religioso de Venezuela sino un hombre que atiende muchas dificultades en el mundo. “En este momento en el que hay tanto conflicto no es fácil estar en su lugar y tener una posición equilibrada”.

Muñoz refiere que del Sumo Pontífice espera lo que ha ofrecido hasta hoy, es decir: su acompañamiento espiritual y sus oraciones.

De acuerdo con Rixio Portillo, académico venezolano en México y especialista en temas relacionados con el Vaticano, Francisco no se está saliendo de la línea diplomática tradicional de la Santa Sede. Explica que el Papa como Jefe de Estado, asume una posición neutral. “Eso es natural. El Vaticano en ningún conflicto asume la postura por ninguna de las partes, siempre juega a la neutralidad, históricamente ha sido así”.

El autor del blog domusecclesia.wordpress.com resalta que en medios italianos se maneja que desde el Vaticano se gestaría una intervención de la ONU en materia humanitaria.

La figura de Francisco, con sus bemoles, es omnipresente. Sobre todo, en días en los que la posibilidad de un conflicto bélico con intervención militar extranjera se asoma como una de las potenciales salidas en una crisis que afecta a millones de venezolanos.

Que el papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no me abandone, que no nos abandone