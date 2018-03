Venezuela es apoyada por países del Caribe durante sesión de Caricom

Venezuela recibió el apoyo de los países que forman parte de la Comunidad del Caribe (Caricom), ante las amenazas de Estados Unidos contra el país.

Durante la 29º reunión de la Caricom, que concluyó el martes en Haití, el viceministro para el Caribe por Venezuela, Raúl Licausi, manifestó que “uno de los mensajes más importantes que recibimos para el pueblo y Gobierno, es el de solidaridad y respeto a los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela“, reflejó este miércoles la cancillería venezolana en una nota de prensa.

Licausi destacó que los países de El Caribe “se han mantenido firmes en su posición pese a las constantes presiones por parte de factores internacionales, demostrando que la dignidad de El Caribe es ejemplar”.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, destacó que la organización continúa siendo un espacio común para que las naciones caribeñas defiendan sus intereses.

Por otra parte, el viceministro destacó la invitación realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Caricom a conformar una misión de acompañamiento electoral para la elección presidencial del 22 de abril.

“Tenemos una confianza plena en nuestro sistema electoral“, dijo.

Por último, el Viceministro explicó que se está tratando de generar una matriz mediática como si EE. UU. y México estuvieran reemplazando el acuerdo Petrocaribe en el corto plazo, porque pareciera q eso fuese un condicionante para contar con el apoyo de El Caribe.

Criticó que México y Estados Unidos que se esté creando una matriz mediática de un reemplazo de los acuerdo de PetroCaribe para cortar la colaboración con los países del Caribe.

“Cuando las posiciones son en base a principios, no cambian, son dignas, aquellos que han dicho durante años que Petrocaribe era imposible ponerse en marcha y que actualmente dicen que es inminente su colapso, no han generado una forma que compita con el acuerdo Petrocaribe, el organismo va más allá del suministro, son activos, inversiones, empresas mixtas, programas sociales, ellos no pueden con eso” concluyó

Por otra parte, dentro del encuentro de Alto Nivel con los países miembros de la Caricom, el viceministro para el Caribe sostuvo una reunión con el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales que mantienen ambas naciones.