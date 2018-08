Venezolanos: “Me quedaré sin gasolina pero no me sacaré al Carnet de la Patria”

Con el argumento de “integrar y proteger a todas las personas que tengan un vehículo automotor“, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un Censo Nacional Automotor para registrar a todos los venezolanos y subsidiar de manera directa la gasolina a través del Carnet de la Patria.

Hoy inició el proceso de registro a través de la página patria.org.ve, donde solo pueden ingresar los usuarios que posean esta herramienta creada por el Gobierno. Desde que Maduro dio esta información, los ciudadanos han expresado a través de las redes sociales su descontento y rechazo frente a la nueva medida de regulación “discriminatoria” para la venta del combustible.

Según un informe publicado por la cuenta informativa Reporte Ya en Twitter, los venezolanos están rehusados a la emisión del Carnet.

“Me iré a quedar sin gasolina por la vida eterna, pero yo no me voy a censar con el carnet de la patria. Si sobreviví 10 semanas sin carro, creo que cualquier cosa puedo superarla ya #NoAlCarnetDeLaPatria”, expresó Alexa Gómez en la red social.

Igual lo hizo Luis Trincado, quien aseveró que “a los que están diciendo en redes, radio, etc, que todos saquemos el Carnet de la Patria porque así no tendrán a quien discriminar, les falta proponer que todos nos inscribamos en el PSUV y así nunca más necesitaremos elecciones libres ni tener que pelear por ellas”.

El analista político Victor Maldonado propuso que todos los ciudadanos “asumamos las consecuencias de vivir al margen del populismo que solo busca nuestra servidumbre”.

“Si usted cree que teniendo el carnet de la patria puede garantizarle acceso a gasolina -Regulada- le recuerdo que todo lo que ha regulado el gobierno, Desaparece. Y al desaparecer, muchos tendrán que comprar a bachaqueros llenando -aún más- bolsillos oficialistas. Así es el Ciclo”, fue lo que publicó Leonard Reyes en su cuenta.

Mary Carmen López manifestó que “si hay que sacarse el fulano carnet de la patria para poner gasolina, me tocará andar a pie. Porque nunca me voy a sacar ese carnet, así se me vaya la vida en ello. No quiero bonos, no quiero clap, no quiero nada que me denigre y me humille como ser humano”.

A pesar de ello, hace minutos la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, informó que desde que abrió la página a las 6:00 a.m. “se están realizando 248 registros por minuto“.