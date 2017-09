Usuarios reportan: BOD y BV presentan fallas en operaciones bancarias y electrónicas [+Tuits]

A través de Twitter, usuarios reportaron que los puntos de venta y transferencias electrónicas (a través de la página web) del Banco de Venezuela (BDV) no están disponibles en alguna zonas del país.

En ese sentido los más afectados han resultado los clientes del Banco de Venezuela y del Banco Occidental de Descuento BOD, recibiendo la mayor cantidad de denuncias por el colapso de los puntos de ventas que se registró a nivel nacional en diferentes establecimientos comerciales.

Los ciudadanos desesperados ante esta crisis electrónica, instan al sector bancario a resolver la avería en el menor tiempo posible para poder reanudar sus actividades bancaria que permitan hacerle frente a la crisis y escasez de efectivo que aqueja al país.

MOVISTAR NO SIRVE.

BOD NO SIRVE.

PROVINCIAL NO SIRVE.

BANESCO NO SIRVE.

CANTV NO SIRVE.

— René J. Reyes R. (@Renytoo) September 29, 2017