Urosa Savino: muertes en Policarabobo refleja el mal estado del sistema penitenciario venezolano

El cardenal Jorge Urosa Savino, lamentó los hechos ocurridos en la Comandancia General de la Policía de Carabobo, donde fallecieron un total de 68 personas en un incendio provocado en una de las celdas del recinto.

En declaraciones a medios de comunicación al salir de la misa del Jueves Santo en la Catedral de Caracas, Urosa Savino aseveró que el dantesco suceso en la estación policial “refleja el mal estado del sistema penitenciario” en Venezuela, competencias que están a cargo de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

Agregó que el Gobierno tiene una deuda con el país para mejorar el sistema carcelario y ofrecer mejor condiciones de reclusión a los privados de libertad. Según índices de ONG defensoras de derechos humanos, el hacinamiento en los centros preventivos alcanza casi un 300 %.

El católico se refirió a la escasez de comida en el país asegurando que “un problema grave es la carestía de los alimentos y la olla comunitaria es un remedio pequeño para un problema gordo que merece ser resuelto por el Gobierno de forma definitiva”.

Asimismo, Urosa Savino exhortó a los sacerdotes del país a no tocar temas políticos ni partidistas en las homilías. “Pero no significa que no toquemos los problemas del país, que no defendamos los derechos humanos de los venezolanos”, dijo.