UNT pide al Gobierno cesar ataques en proceso diálogo

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT), integrante de la coalición antichavista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pidió este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro cesar los ataques “a través de los micrófonos” en medio del proceso de reuniones que se están desarrollando para ir a un nuevo diálogo.

UNT “advierte que el gobierno de Nicolás Maduro pretende sacar ventajas al tratar de malponer a la oposición ante la opinión pública, con el firme propósito de obtener réditos electorales, por lo que aboga porque el proceso de negociación aterrice”, dijo el partido en una nota de prensa.

Según el texto, el diputado y dirigente del partido Enrique Márquez indicó que en “este momento hay una confrontación de micrófonos en la negociación”, algo que debe ser suspendido de “inmediato para que se pueda avanzar con seriedad y claridad en este proceso, por el futuro del país”.

Asimismo, el opositor señaló que la coalición debe hablarle de forma transparente al país y añadió: “Aquí no hay nada que ocultar y debemos aclarar que la MUD se suscribe a los cuatro puntos de negociación y no hay otros. El gobierno puede colocar otros aspectos, eso no significa que la oposición los acepte”.