Unión Europea renueva sanciones contra funcionarios venezolanos hasta 2019

La Unión Europea (UE) mantendrá las sanciones contra Venezuela al menos durante un año más. Así lo ha anunciado en un comunicado difundido este lunes en el que detalla que las penalizaciones incluirán “la congelación de activos de 18 funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho“.

Entre estos funcionarios de Nicolás Maduro están Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Maikel Moreno, Gustavo González López , Katherine Harrington, Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami.

El Consejo Europeo ha especificado que los mencionados funcionarios seguirán teniendo prohibido viajar a países miembros de la UE, y que el embargo de armamento que pesa sobre Venezuela seguirá vigente mientras dure el periodo acordado para la sanción, reseñó Aporrea.

El organismo responsable de las sanciones explica que “estas medidas están destinadas a alentar soluciones democráticas compartidas para conseguir la estabilidad política en el país” y contribuyen a satisfacer “las necesidades apremiantes de la población“. Asimismo, señalan que las sanciones son “flexibles y reversibles“, y que están diseñadas “para no dañar a la población venezolana“.

La UE también ha insistido en su disposición a “ayudar a encontrar una salida democrática a la crisis multidimensional actual a través de una negociación significativa y orientada a resultados, realizada de buena fe, que incluya a todos los actores políticos relevantes de Venezuela”.

Los ministros de Exteriores de la UE se comprometieron, en su última reunión –celebrada el pasado 15 de octubre– a “explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto que podría, si se cumplen las condiciones, ayudar a facilitar dicho proceso“.

Este anuncio llega cinco días después de que el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, informara de que el Gobierno de su país impondrá nuevas sanciones contra Venezuela, que afectarán especialmente a las exportaciones de oro.

