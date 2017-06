UCV no suministrará tinta para elecciones de la Constituyente

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, informó que la Facultad de Ciencias no fabricará tinta indeleble para los procesos correspondientes a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Aclaró que la Facultad de Ciencia siempre ha prestado sus servicios en la realización de la tinta que se utiliza en las elecciones del país, pero que, en conjunto con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), no pueden participar en un proceso electoral con el que no están de acuerdo.

La rectora rectificó que la UCV no entregó las listas de sus estudiantes al Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, acotó que estudiantes ya aparecen en el sistema. «No entiendo para que nos las piden cuando ellos deben de tener una data actualizada de votantes. Tengo estudiantes que ya aparecen como empresarios, eso es una falta completa de organización y de respeto», sentenció.

Concluyó que la ANC no es la solución para ninguno de los problemas que tiene el país. «La Constituyente no es ningún encuentro para la paz. La paz no se decreta, la paz se ejerce en cada uno de los actos de la vida diaria de nosotros», concluyó.