Trump se burla de militares venezolanos: “Corrieron por una bomba” [+Video]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la actuación que desarrollaron al momento del presunto atentado contra su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas.

Mientras el jefe de Estado ofrecía su discurso, un drone explotó a kilómetros de él y los militares venezolanos corrieron al escuchar la detonación.

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente estadounidense le comentó jocosamente a su jefe de gabinete John Kelly: “Vieron cómo se dispersaron cuando oyeron la bomba estallar sobre sus cabezas. Los militares estaban buscando protección para sí mismos, corriendo para protegerse, y eso no es bueno”.

Comparó la situación con los marines estadounidenses, preguntando a Kelly: “¿Usted cree que los marines hubieran huido? (…) Sabe lo que hacen (los marines) ellos corren hacia la bomba, eso es mucho mejor”, afirmó.

Trump manifestó que el gobierno de Maduro es un “régimen que podría ser combatido fácilmente si las Fuerzas Armadas de ese país decidieran hacerlo”.

