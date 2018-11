Tribunal militar acusa de rebelión a periodista alemán que tomó fotos a Maduro

El periodista alemán Billy Six, quien fue detenido en la península de Paraguaná y trasladado sin orden judicial a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide el pasado 17 de noviembre, fue imputado por rebelión y espionaje ante un Tribunal Militar por fotografiar “muy cerca” a Nicolás Maduro.

La información fue ofrecida por Thamara Caleño, esposa del ex preso estadounidense Joshua Holt, a través de su cuenta Twitter. Agregó que el periodista habría contraído dengue y no tendría acceso a medicinas.

Ciudadano alemán detenido en el Sebin hace algunas semanas, que tiene por nombre Billy Six, tiene dengue , pero no se sabe con exactitud a cual tipo corresponde (…) Los cargos imputados son rebelión y espionaje. Presentado en tribunal militar. Necesita atención medica adecuada , no pañitos de agua tibia, dijo.

Comentó que todos sus objetos personales fueron decomisados, necesita ropa e objetos de higiene personal.

Caleño indicó que pudo comunicarse con el hermano de Billy, quien le aseguró estar al tanto de la situación que vive el periodista en Venezuela y aseveró que ya la embajada de Alemania “lo sabe todo pero los diplomáticos no son tan rápidos como nos gustaría“.

La mujer le recomendó no venir al país y le advirtió sobre la situación por la que podría estar pasando el preso político: “con testimonio propio le di a conocer cómo son las cosas en El Helicoide. Intenté darle una idea de lo que se vive allá, del trato recibido, que el Sebin es famoso y no por darle buen trato a los detenidos“, dijo Caleño.

Él está tratando de encontrar un abogado privado para su hermano, yo espero que no se acerquen ninguno de los buitrez a ver cuando le chupan a Billy Six así como paso con Joshua. Que de una defensa sin fines de lucro se convirtió en el lucro de toda una organización, expresó.

Ciudadano Alemán detenido en el SEBIN hace algunas semanas, que tiene por nombre Billy Six, tiene Dengue, pero no se sabe con exactitud a cual tipo corresponde. Alegan darle tratamiento pero aqui entre nos ya sabemos como es el tratamiento y en un país sin medicamento! @coweddle

Me comunique con el hermano de BIlly, esta al tanto de la situacion, me respondio de la siguiente manera: “La embajada lo sabe todo, pero los diplomáticos no son tan rápidos como nos gustaría.” Le recomende a el no ir a venezuela ni ningun integrante de la familia.

— Thamy Holt (@ThamyH0lt) 27 de noviembre de 2018