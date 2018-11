Transparencia Venezuela: Corrupción se llevó 61 % de la inversión eléctrica en 15 años

El 61 % del dinero invertido desde hace 15 años en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha desviado hacia las “cloacas de la corrupción”, hasta el punto de alcanzar el deterioro del servicio energético en más de 14 estados de Venezuela, así lo aseguró Jesús Urbina, miembro de Transparencia Venezuela, durante su ponencia en la III Feria de Derechos Humanos en el Zulia.

“Se han gastado 37 mil 691 millones de dólares desde el año 1999 hasta el 2016. Y los sobreprecios están calculados en nuestro informe en 23 mil 33 millones de dólares. Eso quiere decir que el 61 % del dinero que se invirtió en 15 años se fue por las cloacas de la corrupción, o mejor dicho, por el paraíso de la corrupción para aquellos que se beneficiaron de ese dinero”, dijo el periodista en referencia a la segunda fase de la investigación Empresas Propiedad del Estado preparada por la organización.

Urbina refirió que el dinero destinado a los dos planes de desarrollo eléctrico nacional, engavetados por más de 20 años, probablemente se encuentre en cuentas bancarias de exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez, como el caso de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía detenido en España por blanqueo de capitales.

Los 37 mil millones de dólares invertidos en la industria eléctrica equivalen a la construcción de al menos 200 hospitales de alta tecnología, modernos y a la vanguardia.

El activista aseguró que, mientras existan omisiones y opacidad generada por el Estado venezolano en cuanto a las políticas públicas que privan a la ciudadanía de los servicios primarios, se mantiene una “cadena de violaciones que se vuelven crónicas a los derechos fundamentales de los venezolanos”.

En el evento organizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), el periodista explicó que el SEN está constituido por cinco empresas públicas: la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) encargada del servicio eléctrico nacional; Serdeco, empresa administradora; Corpoelec Industrial, para la fabricación de algunos materiales; Seguros Horizontes, perteneciente al Instituto de Previsión de los militares; y, por último, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Agregó que la estatización y centralización del sistema eléctrico carecen de planificación. Por ello argumentó que no hay forma de garantizar en la industria eléctrica una medición de cuentas, pues sostuvo que todos los contratos –además de estar militarmente dirigidos- son designados “a dedo” por el Ejecutivo.

Nosotros hemos encontrado que el Servicio Eléctrico Nacional es totalmente estatizado, no hay participación privada, desde el año 2007 cuando se generó la cesación de toda empresa privada. Teníamos 199 empresas muchas de ellas eran privadas, otras eran estatales, pero funcionaban en plena armonía y era un servicio sostenible que mejoraba con el tiempo

Cuestionó que las dos entidades públicas que constituyen al SEN, Corpoelec y el Ministerio para la Energía, dependan de una misma figura política, el general Luis Motta Domínguez. “Eso es una situación que genera un campo proclive para la corrupción”, precisó.

Además del deterioro del servicio energético en gran parte del territorio nacional, Urbina destacó que la generación termoeléctrica en el Zulia es un “permanente engaño” que evidencia el despilfarro de los recursos.

Tenemos 4 o 5 plantas termoeléctricas que no producen ni 1 MW por hora. La prueba fue cuando hace un mes hubo un apagón de más de 12 horas y en 14 estados de la República. Fue generado en la planta La Arenosa, en Carabobo, y el Zulia se quedó sin luz. Se nos cortó el sistema de interconectado nacional, que viene del Guri por generación hidroeléctrica, y no tuvimos un respaldo, no había ni un solo MW producido por termo generación en el Zulia