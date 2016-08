Trabajadores viales protestaron ante Ministerio de Transporte por sueldos y beneficios laborales

Tras tener seis meses sin cobrar sueldos ni beneficios laborales, 860 trabajadores pertenecientes a 67 cooperativas dedicadas a la prestación de servicios de mantenimiento vial en autopistas de Caracas, protestaron frente a la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para reclamar sueldos vencidos, pago de beneficios laborales y contratos fijos prometidos por la cartera ministerial.

Yuleima Mijares, una de las trabajadoras, denunció que desde hace dos años, tiempo en el cual fueron trasladados desde Fontur hasta el antiguo Minfra para prestar servicios, el Gobierno les prometió reivindicaciones laborales que hasta la fecha incumplieron y que actualmente se niegan a pagarles sueldos y no les ofrecen respuestas ante los constantes reclamos. “Hemos tenido compañeros que han muerto arrollados en las autopistas y nadie del gobierno nos ha ayudado”.

José Palacios, representante gremial de las cooperativas, denunció que con la designación de Molina como ministro, circula información sobre la contratación de presuntas “empresas fantasmas”, que serían utilizadas para subcontratar a las cooperativas y cancelarles sueldos a los trabajadores. “No se justifica que una revolución este jugando con nuestro salario y dignidad, nos prometieron miles de cosas, beneficios dotaciones, mejoras salarial y contratos y ahora nos dicen que contrataran una empresa fantasma para de allí pagarnos a nosotros, y nos quieren botar a las dos semanas”.

Para la trabajadora Zulay Meza, las denuncias giran en torno a presuntos actos ilícitos con el dinero destinado a los pagos de la masa laboral. “Meses sin cobrar sueldos, reclamamos contrato laboral y aquí nos burlan. Hubo cambio de Ministro y ahora salen con que, según, se llevaron el dinero y hubo desfalco. Nos dicen que no existimos, se burlan de nosotros y queremos que nos paguen y hablar con ministro Molina; que nos diga qué es lo que pasa en el ministerio. Tengo días yendo a trabajar sin comer, estamos cansados, tenemos hambre” dijo.

Zoraida Gil, una de las manifestantes, explicó que muchos trabajadores son traídos desde sitios lejanos al lugar donde deben hacer mantenimiento vial y no les cancelan transporte ni alimentación. Los meses sin percibir sueldos repercuten en la alimentación de sus hijos y familiares a quienes no pueden ofrecerle comida por la falta de dinero. “Ninguno de los aumentos que da el Presidente ellos los reconocen, nos mandan a trabajar para otros lados, arriesgamos nuestra vida para mantener la autopista y ellos no nos reconocen ni el pago de transporte”.