Trabajadores de Pirelli denuncian cese de operaciones por falta de materia prima

La empresa de cauchos Pirelli, ubicada en Guacara, estado Carabobo, amaneció este lunes con sus puertas cerradas.

Un grupo de trabajadores que se disponían a desempeñar sus labores quedaron sorprendidos al ver los candados en las entradas de la compañía sin previo aviso de la junta administrativa. Los ciudadanos opinaron que la paralización de actividades responde a que la empresa no puede cancelar el nuevo aumento, aunado a las irregularidades con la materia prima.

Luis Álvarez, secretario general del sindicato, aseguró que reina la incertidumbre en los empleados sobre el futuro de una de las sucursales fabricante de neumáticos en el país. Desconocen si se trata de una paralización temporal o definitiva de la planta.

“No hay ningún acuerdo con la directiva ni en el ministerio para que la entidad de trabajo cerrara su fábrica y nos preocupa que no vaya abrir sus puertas (…) Pirelli, a pesar de no nos ha dicho que no va a cumplir con el aumento decretado por el Presidente, sí nos dijo que no tenía para pagar el comedor ni el transporte, y me imagino que no tiene para pagar el salario de los trabajadores“, denunció Álvarez.

Aseguró que alrededor de 1.000 trabajadores dependen de esta compañía, sin embargo, criticó que “nadie gana ni para comprar medio kilo de queso. Se agudizará aún más la crisis de transporte a nivel nacional”.

A pesar que no es la primera vez que esta situación ocurre en la planta de Pirelli de Guacara, nunca había amanecido con las puertas cerradas.

“La producción caía, pero siempre nos mantenían dentro de la planta. Ahora toman esta decisión de mandarnos a la calle sin saber si vamos a regresar“, aseguraron los trabajadores.

Álvarez subrayó que hasta el mes de junio solamente habían fabricado 45.000 cauchos de un total de 600.000 que es la capacidad de la planta en seis meses. Es decir, un promedio de 100.000 neumáticos, como mínimo al mes.

Un trabajador de la empresa expresó que “estoy un poco triste porque nunca había vivido esta situación, tenía 33 años en la empresa, en la casa somos siete y soy el sustento de la familia. Lo que ganaba no me alcanzaba para nada”.

Anteriormente, Pirelli ha detenido temporalmente operaciones por falta de materia prima que no logra importar en medio de las restricciones del Gobierno en la venta de divisas oficiales.