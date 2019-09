Torrealba: «Soy tan diputado como cualquier otro y nadie me lo impedirá»

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Francisco Torrealba, aseguró este miércoles que “no hay ninguna imposibilidad” de ser constituyente y parlamentario a la vez, ya que “en ambos fuimos electos por el pueblo”, luego que Henry Ramos Allup asegurara que quienes están en cargos públicos no pueden ejercer funciones del Poder Legislativo.

Hay que analizar con qué moral podría invocarse tal argumento si el mismo diputado que dice ser presidente de la AN dice al mismo tiempo que es presidente de la República y no se ha separado del cargo (…) Soy tan diputado como cualquiera de los otros diputados opositores y eso es un derecho que voy a ejercer plenamente y nadie me lo va a impedir, dijo.

Entrevistado en el programa Primera Página que transmite Globovisión, Torrealba destacó que el debate de ayer en el Parlamento fue interesante, sin embargo, apuntó que se mantiene en desacato.

“Nosotros estamos allí porque es un acuerdo de la mesa de diálogo nacional donde ha participado un sector de la oposición (…) Estamos listos para hablar de todos los temas en la AN o donde se tenga que hablar para alcanzar soluciones que es lo que quieren los venezolanos”, precisó.

El miembro de la ANC anunció que aspirará a la reelección en el circuito 4 del estado Portuguesa en las elecciones parlamentarias que se realizarán el año que viene: “Los ciudadanos de mi circuito saben de mi presencia permanente y de mi contacto ininterrumpido”.