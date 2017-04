Torrealba: inhabilitación de Capriles es una agresión contra el país y la democracia

El secretario ejecutivo de la Mesa dela Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, fijó posición ante la reciente inhabilitación política por 15 años del dirigente y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.



“La inhabilitación de @ hcapriles es una agresión oficial no contra un dirigente o un partido SINO CONTRA TODO EL PAÍS, CONTRA LA DEMOCRACIA”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

Para el Secretario, la inhabilitación de un político debería ser por parte de los venezolanos. “Así como los sacamos de la AN los sacaremos de Miraflores, y será el pueblo quien habilite o inhabilite con su voto”.