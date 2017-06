Tintori y Guevara convocan marcha nocturna para este martes

La noche del lunes, la activista política y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, publicó en Twitter una transmisión vía Periscope junto al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, para convocar una marcha nocturna este martes en contra del Gobierno nacional y la GNB (Guardia Nacional Bolivariana).

Tintori pidió a Nicolás Maduro que dejará marchar “tranquilos” a los manifestantes luego de 80 días de protesta.

“¿Por qué no nos dejan llegar al CNE?, ¿por qué no nos dejan marchar en paz?, ¿por qué no permiten la protesta en Venezuela?, esa es la pregunta. La respuesta es que Nicolás Maduro ordenó a disparar“.