Sosa Gómez: Constitución de Escarrá es un globo de ensayo

Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y constitucionalista, considera como un “globo de ensayo”, la propuesta del presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente(ANC), Hermann Escarrá, que señala que las comunas tendrán funciones legislativas y funciones superiores a la Asamblea Nacional.

Es como para que la oposición se enganche y ver cómo genera nuevas contradicciones. Para ponernos a discutir, para sembrar el estado comunal, para que sintamos que no habrá propiedad privada. Es una manera de distracción sobre hechos mucho mas eminentes y es que el 10 de enero no tendremos presidente, como no tenemos presidente hoy

De acuerdo con Escarrá, la Carta Magna, que actualmente redacta y que según anunció sería discutida a finales de 2018 en la Asamblea Nacional Constituyente, podría contemplar que las comunas asuman funciones legislativas.” Estoy proponiendo una primera cámara y esa cámara es la cámara de las comunas, respetando la cámara de los diputados de la Asamblea Nacional”.

Ahí el debate podría ser, recuerda, que hay un gran sector que apoya el nombre. Algunos piensan, que debemos rescatar la propuesta de Simón Bolívar de Constitución de Bolivia y más bien llamarla Cámara el Tribunado, dijo. El abogado y constitucionalista, agregó que las funciones de las comunas serían superiores a las de la Asamblea Nacional.

Más allá del debate, se quiere que las comunas asuman también el Poder Legislativo nacional con atribuciones y competencias a tal punto que sería la primera cámara y la segunda cámara sería la Asamblea Nacional con su cámara de diputados”, explicó.

Según Sosa Gómez se busca aparentar que va a mandar el pueblo. Cree que se busca hacerle sentir a la población que tiene el control de todo, “cuando ya sabemos que eso no es cierto porque si hay una ley de las comunas en este momento y todo lo controla un misterio, te puedes imaginar si eso llegara a aprobarse. Es una hipocresía, realmente, para con la gente”.

Otra de las lecturas que la experta atribuye a la propuesta constitucional del abogado Hermman Escarrá, es que el chavismo busca evocar los tiempos del expresidente fallecido Hugo Chávez y de esa manera atraer nuevamente al electorado, que en su opinión, el partido de Gobierno ha perdido.

Todo eso que se está planteando tiene un trasfondo político, tiene un trasfondo que en nada tiene que ver con la población, con los derechos constitucionales, nada tiene que ver con las obligaciones del Estado, tiene que ver simplemente con la manipulación mediática del electorado para mantenerlo sometido”, sostiene.

En opinión de Sosa Gómez, no es tiempo de discutir constituciones elaboradas por instituciones que carecen de legalidad. “Yo no discuto constituciones que vienen de un organismo completamente espurio que creó Nicolás Maduro, eso es ponerse a discutir sobre un texto de constitución que no solamente es un globo de ensayo”.

De verdad, insiste, que viniendo de una Asamblea Constituyente creada por Maduro, ningún texto de Constitución tiene legitimidad y tanto es así, que la Comunidad Internacional como la propia Asamblea Nacional han rechazado la forma en que se creó la Constituyente. Lo que nace inconstitucional y nulo, produce actos inconstitucionales y nulos, sentenció.