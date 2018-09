Solórzano: muerte del periodista de la AN es responsabilidad del régimen de Maduro

El periodista Roberto Barraza, trabajador de la Asamblea Nacional (AN), falleció el pasado sábado tras sufrir problemas respiratorios que no pudo atender. Según informaron sus compañeros de trabajo, el comunicador no pudo ser atendido debido a que la institución suspendió las pólizas de seguro de todos los empleados del Parlamento.

La diputada Delsa Solórzano denunció que el Gobierno ordenó paralizar el salario y el seguro médico de los parlamentarios.

“El país no sabe que en la AN no tenemos salario, seguro médico, ni ningún tipo de recursos para mantenernos ni nosotros, ni a la institución (…) Este régimen asesino juega con las vidas de quienes allí trabajamos, sometiéndonos a riesgos como el que acaba de sufrir nuestro compañero Roberto Berraza, quien falleció por falta de medicinas, de seguro médico, de salario”, expresó Solórzano en su cuenta Twitter.

Lamentó que el Gobierno de Nicolás Maduro esté “matando” a los empleados del Poder Legislativo, sin embargo, aseveró que “ese dolor se transforma en más ganas de luchar y no vamos a permitir que la dictadura logre su cometido”.

Solórzano manifestó que la situación del Parlamento debe ser conocida por todos los venezolanos.

“Hoy debe saber cada funcionario, empleado, cada obrero, cada amigo, cada hermano que trabaja en la AN que vamos a levantar nuestra voz con más fuerza para lograr el reconocimiento de nuestros derechos”, comentó.

Los trabajadores de la institución denunciaron que ya han muerto tres compañeros en condiciones inhumanas: El Chino Carías (mayo de 2017), Adrián Guacarán (noviembre de 2017) y ahora Roberto Barraza (septiembre de 2018) debido a la falta de recursos económicos e imposibilidad de pagar asistencia médica.

“Es claro que esto sólo se resolverá cambiando al régimen. Desalojando a Maduro de Miraflores. La solución clara y única es la libertad de Venezuela”, finalizó la diputada.

La Dirección Estratégica de Comunicación y Relaciones Institucionales de la @AsambleaVE lamenta el fallecimiento de nuestro compañero el Periodista Roberto Barraza excelente profesional, compañero y amigo. Paz a su alma y nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/tPtQQFUtxn — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 16 de septiembre de 2018

1 Hoy la familia de @AsambleaVE está de luto por la muerte de un compañero. El pais no sabe q en @AsambleaVE no tenemos salario, seguro médico, ni ningún tipo de recursos para mantenernos ni nosotros, ni a la institución. Todos hacemos enormes sacrificios para mantenerla abierta — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 16 de septiembre de 2018

3 Lamentablemente este régimen asesino juega con las vidas de quienes allí trabajamos, sometiéndonos a riesgos como el q acaba de sufrir nuestro compañero Roberto Berraza, quien falleció por falta de medicinas, de seguro médico, de salario — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 16 de septiembre de 2018

4 El régimen quiere asesinar a @AsambleaVE matando a sus empleados. — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 16 de septiembre de 2018