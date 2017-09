Siete meses demora cita para compra de pesos colombianos

La fila de personas que este viernes aguardaban para ingresar al Banco Bicentenario del Centro Comercial Sambil de Maracaibo se confundía con la de quienes esperaban ser atendidos en la sucursal de Italcambio: unos cincuenta individuos.

Ese día, la gran cantidad de usuarios se apostó en la casa de cambio desde tempranas horas. Deseaban desocuparse con prontitud, les urgía el dinero: las citas de atención para la compra de pesos colombianos las solicitaron hace siete meses.

Jesús Aguirre es uno de ellos. El pasado viernes 10 de febrero ingresó a la página web de la organización para gestionar el encuentro presencial en el que presentaría los recaudos.

El estudiante se va de viaje a Ecuador y hará escala en Colombia, razón por la cual solicitó la compra de 700 pesos.

“ Me aprobaron 800, pero desde el mes de febrero estoy esperando por que mi cita quedó para septiembre ”, comenta.

Carla Fuenmayor le acompañaba. La madre de familia esperaba visitar a una tía materna que reside en Colombia y que se encuentra enferma.

José Fernández es otro de los afectados. Planea residenciarse en el país cafetalero, donde se reunirá con sus familiares para además cursar estudios de posgrado.

“Todo se retrasó porque no he podido cambiar los bolívares por pesos. No quiero ser una carga, por eso busco tener mi dinero. Espero que el resto de los trámites se den rápido”.